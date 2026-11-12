Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgesinin istikrar ve güven adasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Antalya’da COP31 İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının büyük bölümünü iklim krizine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumları desteklemesi çağrısında bulundu.

Türkiye 'nin bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu güçlü biçimde teyit ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye çok taraflı diplomasinin merkezi haline geldi.

İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar, küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar desteklenmelidir.

'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır. Bugün karşılaştığımız zorluklarda, geçmişte çevreyi hoyratça kirletmenin büyük payı vardır. 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir.

Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir.

Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz.

Temel hedefimiz iklim değişikliği mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Nükleer güç santrallerimizin sayısını arttıracağız.

Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişe rağmen büyümeden, kalkınmadan, halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz. Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir.

Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz.

Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz."