Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek yüzyıla biz damga vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara’da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine “Dimdik ayaktayız. Durmak yok yola devam” mesajı verdi.



AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye 'nin nasıl 25 yılına mührümüzü vurduysak gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız. Hareketimizin yolu açıktır. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"İl ve ilçe teşkilatlarımıza, partimizdeki kardeşlerime selam gönderiyorum. Kendisini bu davaya vakfetmiş tüm kardeşlerime muhabbetlerimi yolluyorum. Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok yola devam. İştişare ve değerlendirme toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız özellikle bir gönüle daha girebilmek için sevda ile ruhla çalışıyor. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibarıyla 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır.

AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinden en büyük pay hanım kardeşlerimizin.

Partimiz üyelerimizle hücrelerini tazeledi. Hep birlikte Türkiye olacağız. İnancından dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. Bugün kadınlar bürokraside, akademide ve ordumuz bünyesinde hiçbir baskıyla karşılaşmadan devletine hizmet ediyor. Biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınların neler başardığını ve başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Kadınların hayatımıza kattığı anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz.



Kadına yönelik şiddeti kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayatı geçirdik.



Birileri olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Bu hareketimizi lekelemek için her yolu deniyorlar. Bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.

Türkiye'nin nasıl 25 yılına mührümüzü vurduysak gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız. Hareketimizin yolu açıktır. AK Parti, Cumhur İttifakı ile güçlenerek yoluna devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz "