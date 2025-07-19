Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere  tütünle mücadeleyi anlattı: Kişiye özel planlar hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle gençlerle bir araya geldi. "Gençlerle Buluşma" adlı programda açıklamalarda bulunan Erdoğan "Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım, sponsorluk yasaklarını devreye aldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "Kıymetli milli sporcularımız, TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri, sevgili gençler sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan tüm gençlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Spor, bilim ve teknolojinin farklı branşlarında çok önemli başarılara imza atan, uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil eden, siz genç kardeşlerime evvela canı gönülden teşekkür ediyorum. Bilginiz, ufkunuz, başarılarınız ve taşıdığınız değerlerle gençlerimize örnek olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifinin tüm mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Buluşmamızın Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan siz gençlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİ BUNLARIN PENÇESİNDEN KURTARMAK HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ"



Tütün ve alkol gibi alışkanlıkların zararları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim; güçlü devletler hiç şüphesiz, güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise, sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi, bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir. Bakınız dünya da her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor, pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesir altına alıyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlık hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor. Toplum sağlığının yanı sıra çevreye, ekonomiye ve sosyal dokumuza da zarar veren tütün ürünleriyle mücadele de dünyada parmakla gösterilen ülkelerden ne yazık ki biriyiz. Yasal düzenlemelerimizle, denetim ve yaptırımlarımızla, destek ve farkındalık çalışmalarımızla bu alanda çok önemli mesafeler kaydettik" diye konuştu.