Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Kocaeli'nde muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Şölen bizim sadece gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan 14'üncüsüydü. Kongrelerimizde, farklı etkinliklerde özellikle de gençlerimizle yüzlerce defa bir araya geldik. Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık.

“GENÇLERİ HAFİFE ALAN HAREKETİN BAŞARI ŞANSI YOK”

- Gençleri hafife alan bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Sadece gençler için siyaset yapmadık, siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Gençleri anlamaya çalıştık, empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine gençlere kulak vermeyi tercih ettik.

“BİRLİKTE ÇÖZÜM YOLLARI GELİŞTİRDİK”

- Gençlerimizin sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar, henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik.

“GENÇLER KENDİLERİNE DEĞER VERİLMESİNİ İSTİYOR”

- Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Gençlerimiz, büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Ön yargısız bir şekilde açık bir kalple gençlerimizi anlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizi harflerle ayırıp, doğum yılına göre onları kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı kavramakta zorlanmaları gayet doğaldır.

“CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZ BUNLARDAN UMUTLARINI KESMEYE BAŞLADI”

- Gençleri yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti 'nin gençlerle kurduğu ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. CHP Genel Başkanı'nın gençleri aşağılayan hezeyanlarının hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar. Oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı.

“CHP SEÇMENİNİ UTANDIRAN BİR PARTİ HALİNE DÖNDÜ”

- Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Gençlerimiz, nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandığını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri görüyor. Genel başkan dahil, CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun; biz gençlere güvenmeye, önlerini açmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINI GENÇLER TAMAMLAYACAK"

- Sevgili genç kardeşlerim, sizi dinleyen, doğru anlayan, kıymet veren bir iktidar 23,5 yıldır iş başındadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete layıktır. Sizin güvenliğinizi, istikbalinizi, huzur ve esenliğinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizler tamamlayacaksınız.

“ÇEYREK ASRI GERİDE BIRAKMIŞ OLACAĞIZ”

- 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden üç yıl geçti. Önümüzdeki perşembe günü ise cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden üç sene geçmiş olacak. Meclisimiz ve hükümetimiz bu üç seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıldönümünü kutlayacağız. Artık çeyrek asrı geride bırakmış olacağız. Yaklaşık beş ay sonra da kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. AK Parti ailesi olarak hem süre hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

“BU HAREKET ÜMMET DAVASIDIR”

- Kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Bugün gençlerle gönlümden geçenleri paylaşmak arzusundayım. Biz bu yola çıkarken, uzun bir yola çıktığımızın idrakiyle çıktı. Kimse bize 'kolay olacak' demedi. En başta karşımızda merhum Menderes'in talihsiz hatıraları duruyordu. Tehditler üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti, hapislerde yattı, partilerimiz kapatıldı, yok sayıldık, ötelendik, dışlandık. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket, bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket en başından itibaren millet davasıdır. Bu hareket, ümmet davasıdır.

“BİZ BİR HAYALİN PEŞİNDE KOŞTUK”

- Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar, sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların hedefi olduk. Bunlar halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik, teslim olabilirdik, uyum sağlayabilirdik. 'Ağamsın' diyebilirdik. Rahat yataklarımızda günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi rahatımızı bozmaz, riske girmezdik. Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük, hayalin peşinde koştuk.

- Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Biz bu hareketin içinde doğduk, büyüdük, vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince taşımaya devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolayı değil, zoru seçtik.

“ÇOK İHANET, NANKÖRLÜK GÖRDÜM”

- Biz çileyi, mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet, çok nankörlük gördüm. Kusursuz değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Şu bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi klavye kahramanları, AK Parti'nin açtığı yolda tesis ettiği iklimde refah ortamında ahkam kesiyor olabilirler. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı?

- Bizim, hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Milletimiz her seçimde bize takdirini ifade etmiştir. Ancak sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan sınırlarını aşması açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu yolculukta bu da var. Yola çıkarken bu sevdaya bunun da dahil olduğunu bilerek çıktık.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİ ZAFERLERE İMZA ATACAĞIZ"

- Bizimle aynı yolda yürüyen milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan milyonlarca genç var. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamd olsun, bu yolda yalnız değilim. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız MHP ile el ele omuz omuza verecek, her metrekaresinde huzurun ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KARARLIYIZ”

En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye sahip."