Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Volkswagen Arena'da ÜNİAK FEST Programı için 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu.

''Gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye geleceğini görmek isteyenlerin AK gençliğe bakmasını istedi.

MUHALEFETE 'GENÇLİK' TEPKİSİ

Erdoğan, ''Birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizimle gençlerin arasını açmak istiyor. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. AK Parti her zaman olduğu gibi gençlerden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecek.'' diyerek muhalefete tepki gösterdi.

''GENÇLERLE ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYIZ''

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

''Buradan meydan okuyorum. Gençlerle aramıza bu zamana kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir''

2023 seçimlerine yönelik mesaj veren Erdoğan, ''Hedeflerimizin her safhasını gençlerimizle yürüdük. Şimdi 2023 seçimlerini zaferle taçlandırmamız gerek'' dedi.

"4 MİLYON ÖĞRENCİYE YENİDEN OKULLARA DÖNME İMKANI SAĞLADIK"

Kat sayı adeletsizliğine son verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Kızlarımıza uygulanan, haksızlığın ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık" dedi.