Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Haliç Kongre Merkezi'nde Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'na katılan Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında gençlerle biraraya gelerek ateşin başında onlarla sohbet ederek çay içti.

Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.