Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglere devam ediyor. Erdoğan son olarak gençlerle bir araya geldi.



Her görüşten gencin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın programı başladı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençlerin buluşmasından öne çıkanlar;

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE OLMASI

"Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan böyle bir insan sokaklarda elini kollunu sallaya sallaya mı dolaşsın?



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI

"Cezaevinde gazetecilerin olduğu bilgisi yalandır. Ciddi manada versinler bu isimleri. Cidden böyle bir durum söz konıusuysa biz bu işin üzerine gidelim. Ben belediye başkanıyken 4 ay 10 gün hapiste yattım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir kitabı okuduğum için. Böyle bir durum gazeteciler için söz konusu değil. Bunların birçoğu hırsızlık, silah kaçakçılığı vb suçlardan içerdi. Bu olayların gazetecilikle uzaktan yakından bir alakası yok.

SEÇİM SONRASI AK PARTİ'NİN EKONOMİ POLİTİKASI NE OLACAK?

Sevgili arkadaşlarım, öncelikle Millet İttfakı'nın ekonomie ne yaptığı belli değil. Gizli kapılar ardında iş çeviriyorlar. IMF ile gizli gizli görüşüyorlar. Londra'dan borç almayı düşünüyorlar. Bizim tefecilerle işimiz yok. Kendi kaynaklarımızla yola devam ediyoruz. Savunma sanayimizden tutun enerjiye. Karadeniz'de kendi doğalgazımızı çıkarttık. Kendi yerli doğalgazımızı kullanmaya başladık. İnşallah seçim sonrası bu daha farklı gerçekleşecek. Gabar'da petrolümüzü de bulduk.

SİYASETTE SOĞAN FİYATI TARTIŞMASI

"Bazı kişiler yükseltiyor, şimdi soğan 10-15 liraya düştü. Seçim sonrası bunu yapanları yargıda terleteceğiz.

MİLLET İTTİFAKI'NIN VAATLERİ İNANDIRICI MI?

"Bunların her şeyi yalan üzerine bina edilmiş. Eğitimde ne vaat ediyor, sağlıkta ne vaat ediyor, tarımda ne vaat ediyor? Hiçbir şey. Bunların 10 tane belediyesi var. Hiçbir şey vardılar. Ben kokan Haliç'i temizledim, Haliç Kongre Merkezi'ni yaptım. Bu işler lafla olmaz, icraat ile olur. Bunlara sorun, acaba CHP'li beklediyeler Haliç Kongre Merkezi benzeri bir yapı yapmış mı? Muhalefetin vaatleri yalanlar üzerine kurulu. Rami'yi İstanbul'un en büyük kütüphanesi haline getirdik. Orası eskiden bir kışlaydı. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın binasını biz tamamladık. Millet İttifakı söylüyor söylüyor da, savunma sanayiine karşı çıkıyor. Biz ülkenin başına geldiğimizde savunmanın yalnızca yüzde 20'si yerliydi. Şİmdi yüzde 80'i yerli. TGC Anadolu bunun bir örneği. Seçim sonrası TGC Anadolu'nun bir büyüğünü yapacağız."

Melih Bey'in belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının hiçbirini yapamadılar. Metroları biz yaptık. İzmir'de öyle. İzmir'de şu an Körfez rezalet. Kokudan geçilmiyor. İstanbul-İzmir 7-5 saatti. Biz bunu 3,5 saate düşürdük. Onlar laf, biz iş üretiyoruz.

DEPREMDE KIZILAY'IN ÇADIR SATMASI

Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir işe giremez, süratle bu işi düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. "

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