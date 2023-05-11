Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Kızılay çadır satması beni de ciddi manada üzmüştür

HÜDA PAR'IN İTTİFAKA DESTEĞİ



HÜDA PAR'ın geçmişteki terör örgütüyle hiçbir bağı yok. Öyle olsan biz onlarla aynı yolda yürümeyiz. Bu HDP'nin kendini aklamak için başvurduğu bir yöntem. Bu seçimler onlar kendi logolarıyla giriyorlar. Amaçları seslerini Meclis'te duyurmak. HÜDA-Par'a yapılan terör örgütü yakıştırmasını kabul etmiyoruz.



CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ



Koalisyonların Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Biz şu 21 yıl içinde hükümet kurma sorunu yaşamadık. ürekli hizmet ve yatırımla yürüdük.

KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Öğrenciler için en önemli noktamız yurtlarımız. Öğrenciler için yurt sıkıntımız yok. Türkiye genelinde 850 bin kişi kapasiteli yurtlarımız var. Ama bunları yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz.

GENÇLER NASIL İKNA EDİLECEK?

Gençlere yönelik ne yaptıysak, biz yaptık. Üniversitedeki harçları kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Biz geldiğimizde bursalar 45 liraydı. Şimdi pnları yükselttik. Gençler için her türlü teşviği, yurt içi yurt dışı yapacak olan bizleriz. Şimdi uzaya biz genç gönderdik. Bununla dalga geçmeye başladılar. Kısa zamanda bu gençlerin uzaydan sesini alacağız. Tamam da siz de bir şeyin yapın ya? Millet İttifakı bu gençlere ne verdi?"

SEÇİM SÜRECİNDEKİ SERT ATMOSFER

Türkiye'nin birçok ilinde milyonlar kişiye hitap ettik. O coşku çok büyüktü. Biz sert ifadeleri Kandil için kullanırız. Vatanına, milletine çalışanlar için kullanmayız. Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün elebaşını alıyor. Seçimin sonucunu pazar günü sandık söyleyecek.

Genç kardeşlerime böyle bir davete icabet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz tek milletiz, bayrağımız tek, vatanımız tek, devletimiz tek. Hep birlikte Türkiye olacağız."