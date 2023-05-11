Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Kızılay çadır satması beni de ciddi manada üzmüştür

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglere devam ediyor. Erdoğan son olarak gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençlerin buluşmasından öne çıkanlar;
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE OLMASI
"Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan böyle bir insan sokaklarda elini kollunu sallaya sallaya mı dolaşsın? Demokrasiye aykırı tarafı yok. Şu anda terör odaklı fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Fikir veya siyasi suç değil. Sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın? Bedelini ödemesi lazım. Şu anda yapılan budur, çektiği ceza bunun nedenidir. Bay bay Kemal çıkaracakmış. Erdoğan işinin başında oldukça bedelini ödemeye devam edecektir.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI
Cezaevinde gazetecilerin olduğu bilgisi yalandır. Ciddi manada versinler bu isimleri. Cidden böyle bir durum söz konusuysa biz bu işin üzerine gidelim. İddia edilen kişilerden 2 tanesi HDP'den milletvekili adayı oldu. Ben bile zaman zaman Adalet Bakanıma söylüyorum, bunlar ne kadar doğru araştırın. Onlar yalan diyor. Versinler isimleri, söz konusuysa işin üzerine gidelim. Fikir suçundan içeri girmiş bir başkanım. 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Ben belediye başkanıyken ceza verdiler. MEB kitabındaki bir şiiri okudum ben. Kimseyi öldürmedim. Selo'nun yaptığını yapmadım. Bu şiir Ziya Gökalp'e ait şiirdi. Bedelini ödettiler. Gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu. İstanbul'u çöp, çukur, susuzluktan kurtaran belediye başkanı olarak İstanbul'da geçti. Çıktıktan sonra partimizi kurduk, ilk seçimde iktidara geldik. Gazetecilerle ilgili hangi cezaevinde ne kadar basın mensubu varsa bilelim. Birçoğu hırsızlık gibi suçlardan içeridedir. Bunların gazetecilikle işleri yoktur.
SEÇİM SONRASI AK PARTİ'NİN EKONOMİ POLİTİKASI NE OLACAK?
Sevgili arkadaşlarım, öncelikle Millet İttfakı'nın ekonomie ne yaptığı belli değil. Gizli kapılar ardında iş çeviriyorlar. IMF ile gizli gizli görüşüyorlar. Londra'dan borç almayı düşünüyorlar. Bizim tefecilerle işimiz yok. Kendi kaynaklarımızla yola devam ediyoruz. Savunma sanayimizden tutun enerjiye. Karadeniz'de kendi doğalgazımızı çıkarttık. Kendi yerli doğalgazımızı kullanmaya başladık. İnşallah seçim sonrası bu daha farklı gerçekleşecek. Gabar'da petrolümüzü de bulduk.
SİYASETTE SOĞAN FİYATI TARTIŞMASI
"Bazı kişiler yükseltiyor, şimdi soğan 10-15 liraya düştü. Seçim sonrası bunu yapanları yargıda terleteceğiz.
MİLLET İTTİFAKI'NIN VAATLERİ İNANDIRICI MI?
"Bunların her şeyi yalan üzerine bina edilmiş. Eğitimde ne vaat ediyor, sağlıkta ne vaat ediyor, tarımda ne vaat ediyor? Hiçbir şey. Bunların 10 tane belediyesi var. Hiçbir şey vardılar. Ben kokan Haliç'i temizledim, Haliç Kongre Merkezi'ni yaptım. Bu işler lafla olmaz, icraat ile olur. Bunlara sorun, acaba CHP'li beklediyeler Haliç Kongre Merkezi benzeri bir yapı yapmış mı? Muhalefetin vaatleri yalanlar üzerine kurulu. Rami'yi İstanbul'un en büyük kütüphanesi haline getirdik. Orası eskiden bir kışlaydı. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın binasını biz tamamladık. Millet İttifakı söylüyor söylüyor da, savunma sanayiine karşı çıkıyor. Biz ülkenin başına geldiğimizde savunmanın yalnızca yüzde 20'si yerliydi. Şİmdi yüzde 80'i yerli. TGC Anadolu bunun bir örneği. Seçim sonrası TGC Anadolu'nun bir büyüğünü yapacağız."
Melih Bey'in belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının hiçbirini yapamadılar. Metroları biz yaptık. İzmir'de öyle. İzmir'de şu an Körfez rezalet. Kokudan geçilmiyor. İstanbul-İzmir 7-5 saatti. Biz bunu 3,5 saate düşürdük. Onlar laf, biz iş üretiyoruz.
DEPREMDE KIZILAY'IN ÇADIR SATMASI
Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir işe giremez, süratle bu işi düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik.
6 Şubat olayında Türkiye olmayıp başka ülke olsa başlarına neler gelecekti. Şu an enkaz çalışmalarına varıncaya kadar bitirdik. Köy konutlarını teslim etmeye başladık. Kalıcı konutları yapıyoruz. Teslim törenleri başladığında vatandaşlarımızı rahatlatacağız.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI TARIŞMASI
Hukuk siyasallaştı diyenlere katımam mümkün değil. Diyarbakır anneleri hüngür hüngür ağlıyor. Hani hak, hani hukuk, hani adalet?
"LGBT, AİLE KURUMUNA SOKULMUŞ BİR ZEHİRDİR"
Bunları ayrıştırıcı kavramıyla izah edersek, yanlış yaparız. Değer yargılarımız içinde aile kurumu çok kıymetlidir. Aileniz güçlü değilse, o ülkede milletin yıkımı çabuk olur. Bizim yaklaşımımız orada.
LGBT, aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Halkın yüzde 90'ı Müslüman olan bir ülke olarak kabullenmemiz mümkün değildir. Aileyi kutsayan anayasa değişikliğini verdik. Şimdi bu konuyla alakalı bizim değer yargılarımız içinde LGBT'ye biz asla olumlu bakamayız. Dinimizin gereği bu olduğu için olaya buradan bakıyoruz, buna eyvallah edemeyiz.
HÜDA PAR'IN İTTİFAKA DESTEĞİ
HÜDA PAR'ın geçmişteki terör örgütüyle hiçbir bağı yok. Öyle olsan biz onlarla aynı yolda yürümeyiz. Bu HDP'nin kendini aklamak için başvurduğu bir yöntem. Bu seçimler onlar kendi logolarıyla giriyorlar. Amaçları seslerini Meclis'te duyurmak. HÜDA-Par'a yapılan terör örgütü yakıştırmasını kabul etmiyoruz.
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
Koalisyonların Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Biz şu 21 yıl içinde hükümet kurma sorunu yaşamadık. ürekli hizmet ve yatırımla yürüdük.
KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Öğrenciler için en önemli noktamız yurtlarımız. Öğrenciler için yurt sıkıntımız yok. Türkiye genelinde 850 bin kişi kapasiteli yurtlarımız var. Ama bunları yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz.
GENÇLER NASIL İKNA EDİLECEK?
Gençlere yönelik ne yaptıysak, biz yaptık. Üniversitedeki harçları kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Biz geldiğimizde bursalar 45 liraydı. Şimdi pnları yükselttik. Gençler için her türlü teşviği, yurt içi yurt dışı yapacak olan bizleriz. Şimdi uzaya biz genç gönderdik. Bununla dalga geçmeye başladılar. Kısa zamanda bu gençlerin uzaydan sesini alacağız. Tamam da siz de bir şeyin yapın ya? Millet İttifakı bu gençlere ne verdi?"
SEÇİM SÜRECİNDEKİ SERT ATMOSFER
Türkiye'nin birçok ilinde milyonlar kişiye hitap ettik. O coşku çok büyüktü. Biz sert ifadeleri Kandil için kullanırız. Vatanına, milletine çalışanlar için kullanmayız. Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün elebaşını alıyor. Seçimin sonucunu pazar günü sandık söyleyecek.
Genç kardeşlerime böyle bir davete icabet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz tek milletiz, bayrağımız tek, vatanımız tek, devletimiz tek. Hep birlikte Türkiye olacağız."