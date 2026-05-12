Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda arz güvenliği sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, “Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde arazileri gasbedilen, toprakları kan ve kahırla sulanan kardeşlerimi yürekten desteklerimi gönderiyorum.” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz'da çiftçiler milli iradeyi savundu. Toprak bizde su gibi azizdir, nimettir, berekettir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprak, teyemmüm ettiğimiz, içinde pek çok mana barındıran bir hikmet alemidir.

“GIDA MİLLİYETÇİLİĞİNE ÖNLEMİMİZİ ALDIK”

Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken, 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların, tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz

Geçen yıl çiftçimize verdiğimiz 706 milyar lira desteği bu yıl 939 milyar liraya çıkardık.

"GÜBRE STOKLARIMIZ YETERLİ SEVİYEDE"

Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yok. Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Gübre stoklarımız yeterli seviyede. Dünyanın 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok.

Tarım üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da yatırım teşviki sağladık.

Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı, küçükbaş destek programımızda ilk başvurular tamamlandı. İlk teslimleri önümüzdeki ay yapacağız.

Tarım planlamasının ikinci safhasına geçiyoruz, yeni aşamada tarımsal yatırımları planlayacağız

24 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ



Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Proje ile tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimini kolaylaştıracağız.

İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz. Bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız.