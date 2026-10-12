Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda israfı olan bir dünyada refahtan söz edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni” programına video mesaj gönderdi.



İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını belirten Erdoğan, “Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan ne huzurdan ne de refahtan bahsedebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz" diye konuştu.

'GIDA KAYBI VE İSRAFIYLA MÜCADELEYE ÖNEM VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payının yüzde 60 oranında evlerde, tüketici aşamasında gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını yüzde 18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.

Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi’ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak, teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Mehdi Eker’e desteklerinizi bekliyoruz"