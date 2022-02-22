Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrimiçi düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Afrika ziyaretinin üçüncü durağı olan Gine ziyaretini iptal etti.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 18:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binasının açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretini erken bitiriyor.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler üzerine Erdoğan, Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından 'ye dönecek.

AFRİKA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti.

Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.

Gine ziyaretinin ise ileri bir tarihte yapılması planlanıyor.

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