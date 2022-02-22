Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretini erken bitiriyor.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler üzerine Erdoğan, Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.

AFRİKA ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti.

Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.

Gine ziyaretinin ise ileri bir tarihte yapılması planlanıyor.