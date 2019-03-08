Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün Şanlıurfa'da gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Mitingimizi yaptık on binler alanlardaydı. Akşam da inşallah Şanlıurfalı hanımefendilerle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bunu kutlayacağız. Katılımın burada da çok yüksek olacağına inanıyorum. Burada tanıtım töreni vesilesiyle bulunduğumuz Göbeklitepe insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derece önemli bir yer.

İnsanlığın ortak kültür hazinesine yaptığı katkılarla Göbeklitepe Anadolu'daki medeniyet köklerinin derinliğini göstermesi bakımından şimdiden çok önemli bir referans haline geldi. Göbeklitepe ile birlikte insanlık ailesinin adeta ana vatanı konumundaki Anadolu sahip olduğu sayısız tarihi değere bir yenisini daha ekliyor. Göbeklitepe bize insanların inançlarının peşinden giderek yerleşik hayata geçtiklerinin de ipuçlarını veriyor. Bu çalışmanın yürütülmesinde emeği geçen herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

GÖBEKLİTEPE İÇİN KURDELE KESİLDİ

Bu süreçte ülkemizin önde gelen kuruluşlarından Doğuş Grubu'nun projeye verdiği destek çok ama çok önemlidir. Doğuş Grubu'na bu vesileyle bir kez daha yine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin diğer firmalarından da benzer projelere destek vermelerini sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi Ören Yeri'nde incelemelerde bulunup arazinin eski sahibi 66 yaşındaki Mahmut Yıldız ile fotoğraf çektirdi.



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