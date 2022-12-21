Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız

Asgari ücret için dün yapılan üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı. Asgari ücretle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Erdoğan'ın enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajları da oldu. "Küresel krizlerin ülkemize yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkınların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Biz üretim, istihdam, cari fazla ile büyüme hedefine ulaşıyoruz. Bizi eleştirenler bile söylemlerini değiştirmeye ve yumuşatmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"TEPETAKLAK İNİŞİNE TANIK OLACAĞIZ"



Erdoğan, "Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar yüzünden eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz" dedi.

Enflasyonun hızla düşürülmesi için bir engel kalmadığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız. 2023 hayat pahalılığından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz sabırlı ve dirayetli duruşla yapabiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Geçen cuma günü geç saatlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 merkezi yönetim bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılı için 4,4 trilyon lira geliri, 3,8 trilyon lira gideri olan bütçeyi milletimize kazandırdık. Genel Kurul'da birkaç tatsız görüntü dışında demokratik ortamda görüşmeleri tamamlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bütçeyi milletin bütçesi olarak hazırladık, öyle de uygulayacağız.



Muhalefette ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin daha fazlasına sahip olan bir irade göremiyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. İftira, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber şahit olduk. Bizim milletimize sözümüz bakidir.

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan inancını daha da güçlendirerek adaleti daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu, emniyetimizi, istihbaratımızı her alanda güçlendirerek ülkemizi suç çetelerinden ve terör örgütlerinden arındırdık. Ülkemizin güvenlik altyapısını tehditlere karşı koruyacak donanıma kavuşturmayı sürdüreceğiz.

Yardıma ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında yer aldık. Önümüzdeki dönemde değişen şartlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK"

Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğalgazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Avrupa şu anda doğalgazda felaketler yaşıyor. Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğalgazını, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini hizmete alıp enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Sanayide verdiğimiz destekler ve altyapı yatırımlarıyla sadece OSB'lerdeki işletme sayısını 11 binden 56 bine, istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık. Savunma sanayiinde dünya çapında rekabet gücü kazandık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, grup toplantı salonu girişinde partilileri selamladı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık. Önümüzdeki dönemde insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine hazırlanmayı sürdüreceğiz.



HEDEF İLK 10



2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız.



Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz hakkaniyet tartısına çıkarmayı bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır. Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık. Yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuzda kararlılıkla ilerledik. 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak büyük Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız.



Milletimize Türkiye Yüzyılı'nı armağan etmek için var gücümüzle çalışacağız. Milli iradenin temsilcisi olarak sizler de isimlerini tarihe yazdıracaksınız. Bütçe çalışmaları sebebiyle yaklaşık 1 aydır grup toplantımızı gerçekleştiremediğimiz için birçok gündem toplantısı biriktiğini biliyorum.

"BAY KEMAL OĞLUNA SAHİP ÇIK"



Daha bismillah demeden 6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçen hafta, hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil bireysel eylemi nedeniyle ceza alan şahıs... Yasak kararını akılalmaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak kutlayanı mı ararsınız... Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi hesaplar yapanı mı ararsınız... Tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat, birbirlerinin gözünü oyma derecesine gelen şahısla baba-oğul gibiyiz diyor. Biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadık.

UCUZ KREDİ UYARISI

Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak...

Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız.

"BİRİLERİNİN RAHATSIZLIĞI ARTIYOR"

2023 savunma sanayiinde verimli bir yıl olacak. Her biri ayrı öneme sahip 25 projemizi fiilen uygulamaya alacağız. Kızılelma ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, birileri şimdi bu projeye sahip çıkmaya başladı. Biz bu projelerde mesafe katettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor."