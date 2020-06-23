Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
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NTV Haber 23.06.2020 - 16:53| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 16:58
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