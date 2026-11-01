Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım tarihlerinde Seul'u ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran; Erdoğan'ın, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Myung’un davetiyle Seul'e gideceğini açıkladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhanettin Duran; 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağını, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını da belirtti.

Duran, ziyarette Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşmalarında da imzalanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, en son geçtiğimiz temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi nde bir araya gelmişti.