Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haberi yapan gazeteci kayıp (Beştepe'de CHP'li iddiası)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ediyor.

Ziyaret öncesi il başkanlığı binası önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı.



"Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler 'görüşme olmadı' dediler. Külliyen yalan" diyen Erdoğan, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp" dedi.



Erdoğan, iddia üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi ve "Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Ispat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İzmir'e büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daime hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlamında bir hareketiz. Eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Bugünlere sürekli kendimizi geliştirerek geldik. Biz aşkınan çalışan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir.

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A TEPKİ

Lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler. Parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını gördünüz. İfadeye bakın 'Ulan şu kadını susturun.' Bir bayana 'Ulan şu kadını susturun' gibi bir ifade kullanılabilir mi? Bunlar 'edepsiz ahlaksız' dedim. Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın bahçıvan olmalı. Tarlada domates birber toplasın, böyle olmalı. Karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin hanımları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

"SENİN ORALARDA NE İŞİN VAR?"

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? Bizim Suriye'de ne işimiz var... Bay Kemal senin oralarda ne işin var? Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır.

"PROVOKASYONLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"



Milletin inancı ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek. Kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."