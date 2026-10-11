Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız kazancı olan bedelini öder

Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, fon soruşturmalarındaki güncel durumun toplantının ana konusu olduğunu söyledi.

Sürecin, kamu kaynakları kullanılmadan şeffaf yönetilmesinin temel hedefleri olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı fon yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından bu ay içerisinde 1 milyon TL'ye kadar ana paraların ödenmeye başlanacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükselttiklerini duyurdu.

‘’İSTANBUL'DAKİ DEPREM GERÇEĞİNİ GÖRMEZDEN GELMEK İHANET OLUR''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok.

-Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum.

''MEKKE ANLAŞMASI MECLİS'E GELECEK''

-Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye , hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.

-Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Mekke Anlaşması Meclis'e gelecek.

''FON SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR''

-Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak.

-Şu anda birinci önceliğimiz, siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf yönetilmesidir. Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız. Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız.

-Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.

-Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin ünvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.