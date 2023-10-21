Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.



İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için diplomasi trafiği Haberi Görüntüle