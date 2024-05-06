Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile telefonda görüştü

Son dakika gelişmesi! Hamas, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik teklifi kabul etti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Gazze’de çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduklarını ifade etti. Erdoğan, kalıcı ateşkes için İsrail’in de adım atması gerektiğine vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkeleri ateşkes için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.