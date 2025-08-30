Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kahraman ordumuzun devleşerek yazdığı 103. yılı kutlu olsun. Sizlerele birlikte kahraman ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler gününü de ayrıca kutluyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teğmenimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Harp okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin sevinç ve heyecanına hep beraber iştirak ediyoruz. Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacaktır. Kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla ecdadımızdan devraldıkları kutlu mirası yarınlara aktaracaklardır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri her türlü tehlikeden müberra ve muhafaza eylesin. Bu genç kardeşlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum.



9 yıl gibi kısa sürede "imkansız" denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kestiklerinin sadece sakalımız olduğunu en kısa sürede gördüler. Biz ise onların 40 yılda besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık. Halkımızın kahraman direnişi sayesinde bir gecede mahvettik. Demokrasimizi daha da güçlendirmeyi başardık.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, daha caydırıcıdır, kapasitesi daha ileridedir. Gelecekte daha iyi olacağız.

Güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarımızı adım adım hayata geçireceğiz.



Sevgili evlatlarım artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şerefli bir üniformayı kuşandınız. Buirbirinden önemli vazifeleri inşallah yerine getireceksiniz. Sizlerden omuzladığınız sorumlulğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Sizler vatanımınızın 1000 yıldır bu topraklarda devam eden zafer yürüyüşümüzün teminatısınız. Milletimiz size güveniyor. Bu güvene lütfen halel getirmeyin.

Gazze'de yaşanan vahşeti görüyorsunuz, Filistin'deki katliamları görüyorsunuz. Gözünü kin bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını sizler de görüyorsunuz. Bizler onlar gibi olmayacağız, adeletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum.

Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, disiplini her zaman muhafaza etmesiyle mümkündür. Bu konuda gösterilecek en ufak bir rehavetin ağır bedelleri olur.

Sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Moralinizi bozmasına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, yedirmeyiz."