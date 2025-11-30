Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hassas bir süreç yönetiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinemizde aldığımız kararların ülkemiz, milletimi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden arzu ediyorum.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili “Hassas bir süreç yönetiyoruz” diyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, kardeşliğimizin, huzurumuzun önündeki en büyük engelin ortadan kalkması için içtenlikle çalışıyoruz. Bu coğrafyada tam bin yıldır yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Tehditler karşısında korkacak bir millet değiliz. Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz. Türkiye hedeflerine er ya da geç, öyle ya da böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost topluluklarla kalplerimiz bin yıldır beraber atıyor. Terörsüz Türkiye süreci asırlık oyunları bozacaktır.” diye konuştu.

PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini de değerlendiren Erdoğan, “Batıdaki İslam düşmanlığı ve Gazze konularını görüştük” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“Küresel sistemde çatırdamaların olduğu bir dönemdeyiz. Yakın çevremize baktığımızda savaşların, çatışmaların, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığı görülüyor. Yaklaşan küresel bir kasırgadan daha önce bahsetmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkanlara haiz olduğunu da belirtmiştim. Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşı güven adası konumunda."

“Yatırımlarımız Türk ekonomisine milyarlarca lira katkı sağlıyor. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Her işe kulp takan müzmin muhaliflere itibar etseydik bu eserleri ülkemize kazandıramazdık. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün açıklanan üçüncü çeyrek rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir."

Erdoğan, sadece ekonomi ve yatırımlarda değil temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Reform hamleleriyle, on yıllardır milli iradenin tepesinde Demokles'in kılıcı misali sallanan vesayete son verdiklerini anlatan Erdoğan, "Milletimize zaten anasının ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standartlarını yükselttik. Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda gelişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık." dedi.