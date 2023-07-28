Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayali dahi kurulamayan nice savunma ürününe imza attık

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuştu.

Fuara ilginin yoğun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 senedir nice savunma sanayiisine imza attıklarını dile getirdi.

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. AR-GE harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçen sene 4,5 milyar dolarla rekor kırdı. Yetmez, daha da artacak. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Salı günü başlayan ve 4 gün süren fuarımıza ilgi oldukça yüksek. İDEF'23 sektöre damgasını vurmayı başardı. Küresel bir markaya dönüşmüştür. Katılımcı ve firma sayısının yanı sıra ürünleirmizin genişleyen yelpazesi de teyit ediyor.



189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere yüz binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İDEF sektöre yine damga vurdu. İDEF, sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür.



"İDEF'İ SIÇRAMA TAHTASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. 120 tanıtım programı ve sözleşme imza töreni düzenlendi. Pek çok temasa görüşmeye fuarımız vesile oldu.

Tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhuyla işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyorum. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki İDEF'i yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz.

"NİCE SAVUNMA ÜRÜNÜNE İMZA ATTIK"

21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya, zafere, fuarda bugün tanıtılan ürüne imza attık. Savunma sanayisinde yüzde 80 oranında bir ülke devraldık. Askerinin polisinin kullandığı silahları dahi ithal eden bir Türkiye vardı. Gün oldu, terörle mücadele için istediğimiz bir İHA’yı bile vermediler. Tabancayı bile bize vermediler. Bize tabanca vermeyenlere biz şimdi kendi Canik tabancalarımızı veriyoruz. Savunma sanayinde attığımız kararlı ve cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tersine çevirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere kadar düşürdük.



İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. Akıncı ve Aksungur ile bir üst lige taşıdık. Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden de bir tanesiyiz. Yalnızca gemileri yapmakla kalmıyoruz, içerisindeki silah sisteminden radar sistemlerine kadar birçok geliştirmeyi de kendimiz yapıyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle savunma sanayisine yatırım yapmayı cazip hale getirdik. 2002 yılında sadece 57 firmamız savunma sanayinde faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bin 500 oldu.

6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. AR-GE harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçen sene 4,5 milyar dolarla rekor kırdı. Yetmez, daha da artacak. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 3 ay önce hangardan çıkarttığımız Kaan’ı yıl sonunda havada da göreceğiz.



Hedefimizi savunma sanayiimizin ekosisteminin geliştirilmesi olarak belirledik.