Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen ''Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni''nde konuştu.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik.'' diye konuştu.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların çok önemli bir kısmının iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünü olduğunu söyleyen Erdoğan ''Ekonomide kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli yükü oluyor.'' dedi.

''GÖZÜMÜZÜ 2053'E DİKTİK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Her alanda olduğu gibi müteahhitlikte de potansiyelimizin daha büyük olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair vizyonu olmayanlar emek ve alın terini anlayamaz. Çoğunun siyasi ömrü dolup gitti. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefinde olan bizler için hedefler hayat değil. Ülkemizin dinamiklerini rakamlardan ibaret görenler bugüne kadar hüsrana uğradı. 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik.

''TÜRKİYE'Yİ FAİZ, KUR, ENFLASYON CENDERESİNDE TUTMAK İSTEYENLERİN TUZAKLARIYLA BOĞUŞARAK BUGÜNLERE GELDİK''

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli yükü oluyor.''