Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvan hakları ile ilgili yaptırım tasarısını yeni dönemde yürürlüğe koyacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim" dedi.



Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" ifadesine de yer verdi.

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.