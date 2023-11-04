Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Ford Otosan ek üretim tesisi açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugüne kadar yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık. Ford Otosan'ın attığı her adımı destekledik, her adımda yanında olduk. Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor.

Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 15. sıradan 13. sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Otomotiv ihracatımız 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi. Elektrik ve hibrit araç üretiminde söz sahibi olmamızı sağlayacak yatırımlara önem veriyoruz.

Elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Bu rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Togg'un yollara çıkmasıyla hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz, 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmek.

"TÜM KRİZLERİN MUHATAPLARI ARASINDAYIZ"

Küresel gündemi meşgul eden krizlerin hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geliyor. Tüm krizlerin ilk muhatapları arasında biz de yer alıyoruz. En büyük başarımız ülkemizi sıcak çatışmaların tarafı yapmamak, istikrarsızlık ateşinin ülkemize sirayet etmesine izin vermemek oldu.



"ONURLU DURUŞU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Tüm krizlerde adaleti, barışı savunduk. Mazluma sahip çıkarken zalimin karşısında dimdik durmayı görev biliyoruz. Bunsan sonra da onurlu duruşu devam ettireceğiz. Dış politikada bu adımları atarken ekonomiyi geri plana atmadık.

Güven tazelediğimiz seçimlerin ardından hükümetimizi kurduk, kadromuzu oluşturduk. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimizdir.

Ekonomiye dair yol haritamızı kısa süre içerisinde milletimizle paylaştık. OVP'nin ardından 12. Kalkınma Programını kamuoyunun takdirine sunduk. Bu plan ve programları işbirliği içerisinde hayata geçireceğiz. Kalkınma planımızda yüzde 5 oranında istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1,6 trilyon dolar kişi başı milli gelire ulaşmaktır.

Turizm gelirlerinde de 100 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Cari işlemler açığını sıfıra yakın seviyeye düşürmüş olacağız. Bu süreçte doğrudan yatırımları ülkemize çekmek için hukuki süreçleri kolaylaştıracağız. Vergi kanunlarında adil bir sistem oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapacağız. Bu hedeflerin hiçbiri afaki değildir.