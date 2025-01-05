Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi"nde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ, SÖZÜ DİNLENİR ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkiinden aldık dünyanın en güçlü sözü dinlenir hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 vizyonu ile buluşturmak bize nasip oldu. 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava bu kadro gerçekleştirecektir. Bunları söylerken birileri gibi işi boş palavralar atmıyoruz. Biz bu millete canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde ölüme yürüyen binleri yüz binleri milyonları nasıl unutabiliriz?

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızda ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz. Attığımız adımların sonuçları milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var. Ama AK Parti böyle olamaz.

"HEDEFİMİZ AK PARTİ'Yİ SEÇİMLERDE YENİDEN YÜZDE 50 BANDINA ÇIKARTMAKTIR"

Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz. Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır."