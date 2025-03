Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin adil bir barışla savaşı sonlandırmak istediğini belirten Erdoğan, "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bir kez daha yineledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye ve Polonya, NATO'nun "iki kilit müttefiki" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile ticaret hacminini 15 milyar dolara olarak tespit edildiğini belirterek, "Ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız, yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik." ifadesini kullandı.



TUSK: TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNDE AKTİF ROL OYNAMASINI TEKLİF ETTİM



Polonya Başbakanı Donald Tusk, ise "Türkiye'nin bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." dedi.



Polonya Başbakanı Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısında konuştu.



Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren "barış" istediğini belirtti. Tusk, Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ilk aşamasının ülkesi tarafından "olumlu" karşılandığını ve şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğini belirterek, "Türkiye'nin bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." ifadesini kullandı.



Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri "2 çok güçlü partnerin işbirliği" olarak nitelendirdi.