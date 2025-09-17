Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e 27 yıl önceyi hatırlattı: Kuyruk acısı hiç geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yeni yerleşke toplam 548 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Yeni hizmet binamız çevredeki kamu kurumlarına da yakın olacak. Herkesin kullanacağı ekeolojik bir yapı olarak şehrimize değer katacaktır. Bu yerleşke şehrimizin simgelerinden bir olacak." dedi.

"HER SABAH GÖZLERİMİZİ YENİ BİR KRİZE AÇIYORUZ"

"Uluslararası siyaset giderek daha belirsiz ve öngörülmez bir hal alıyor. Gerektiğinde sesimizi yükseltiriz. " diyen Erdoğan, içinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açtığımızı söyledi.

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR DÜNYANIN MÜCADELESİNİ VERMEKTEDİR"

"Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir." diyen Erdoğan, "Bugün Türkiye, hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve bunu kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir." dedi.

"İSRAİL HAYDUTLULUĞUNUN HEDEFİ OLANIN YANINDAYIZ"

"Diplomasinin dili nezakettir, Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Fakat bu demek değildir ki hadsizlikler karşısında susacak veya geri adım atacağız." diyen Erdoğan, İsrail'in haydutluluğunun hedefi olanın yanındayız." dedi.



"GAZZELİLERİN YANINDA OLMAMIZI KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Erdoğan: "İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır." ifadelerini kullandı.

"DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır." dedi.

"27 YIL ÖNCE KOYDUĞUMUZ TAVRI UNUTMAYACAKLAR"

Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

"KUDÜS ÜZERİNDEKİ HAKLARIMIZDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biz, Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." diye konuştu.

27 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef aldı.

Netanyahu, 27 yıl önce Silvan (Şiloah/Siloa) Yazıtı’nı alma girişimlerinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan tarafından engellendiğini söyledi.

Netanyahu, 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile yaptığı görüşmede, Osmanlı eserleri karşılığında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Silvan Yazıtı’nı İsrail’e götürmeyi teklif ettiğini anlattı.

Ancak bu talebine olumsuz yanıt verildiğini söyleyen Netanyahu, gerekçeyi ise şöyle aktardı:

“Mesut Yılmaz bana, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan’ın öncülük ettiği kamuoyu baskısı nedeniyle bu talebin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını iletti.”