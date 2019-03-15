Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Konuşmasında Yeni Zelanda'daki cami saldırısına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi izlediniz mi? İslam düşmanı katiller cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyor. Saldırının görüntüleri canlı yayınlandı. 49 kardeşimiz şehit oldu. Bunların dışında 3 tane Türk var, onlar da yaralı. Bir tanesi ile görüştüm. Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor.

Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş? İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil önce şunu bil... Ben neden girdim içeri? Ziya Gökalp'in şiiri vardı. 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız... Müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kar, bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz.' Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin. İstanbul'a konstantinapol diyor. Ayasofya'yı kiliseye çevireceklermiş.



İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir, bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir.



Buradan Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mısınız? Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Şanlıurfa'da insanlık tarihinin en eski izleri bulundu. 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettik. Göbeklitepe Gaziantep'in de turizmine ve ekonomisine katkı bulunacak bir projedir.

Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu. Ama bu kez Antep'ten delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum. Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık.

Bin 135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 tesis kazandırdık. Bir de bin 875 yataklı şehir hastanesi yapacağız. Şehrimizin güney bölgesinde yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. İmar barışıyla 194 bin kardeşimizin sorununu çözdük.

Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan var. Buradaki askeri birliği şehir içinde tutmanın bir anlamını kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na komşu bu alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçesi, ıhlamur bahçesi ve çınarlarıyla millet bahçasi yapacağız. Geri kalanına da bir medeniyet şehri kuracağız. Evlerin her biri Antep evi şeklinde yapılacak.

Bay Kemal istihdam için üretim gerekli diyor. Üretimden önce yatırımdan gerekli. Adamın haberi yok. Garip, anlamaz. Bir koyun verin kaybeder gelir.

"SUYU BULANDIRMANIN PEŞİNDELER"

Biz ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken birileri suyu bulandırmanın derdinde. Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var bir de CHP'nin etrafında kurulan ittifak var. Kimin kimi desteklediği belli değil. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün adayları cirit atıyor. Ötekinde de aynı şekilde. Neyseki herkes rolünü iyi oynayamıyor.

Ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan diye bir yer var. Oraya git. Bunlar bayrak düşmanı, bunlar bizim bayraklarımızı yaktılar.

"BU ÜLKE YOL GEÇEN HANI MI?"

8 Mart'ta toplanırken senin iznin var mı? Bu ülke yol geçen hanı mı? Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı o akşam onlar oradan dağıtıldı. Taksim'da CHP bayraklarıyla onların paçavraları yan yana. CHP Genel Başkanı istediği kadar kendini paralasın. YPG Türkiye'ye saldırmaz diyor. Madem öyle biz tepelerine binene kadar, düşen bombalar sıkılan kurşunlar kimden geliyordu. Ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Hadi onlar çıkarları için yapıyor ama Kılıçdaroğlu neden onların avukatlığına soyunuyor? Onun için 31 Mart beka seçimidir.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Ankara'da belediye başkan adayı 600 bin dolar müvekkilini dolandırıyor. Şu anda bütün belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecek bir yerleri kalmadı. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart en büyük fırsattır."