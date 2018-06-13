Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik bir müjdeyi açıkladı.

Eğitimde yaptıkları atılımlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yaz döneminde asgari ücret karşılığında çalışma imkanı getireceklerini bildirdi.

''GENÇLERİMİZE YENİ BİR MÜJDEMİZ VAR''

Erdoğan, "Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Trabzonlu adamın hasını iyi bilir. Trabzonlu siyasetçinin hasını da iyi bilir. Kim bu ülkeye hizmet etmiş kim lafla kendisini oyalıyor Trabzon bunu çok iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına 'Cumhur İttifakı' ile geliyoruz peki onlar kiminle karşınıza geliyor? Arkalarında önlerinde kimler var? 15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler. Bunlar siyaseti rezil ettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler.

''KİMSE BU OYUNA GELMESİN''

Bazıları alavere dalavere yapıyor kimse bu oyuna gelmesin. Son 16 yılda Trabzon'a 28 katrilyon yatırım yaptık. Trabzon demek futbol demekse Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nı kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. Hüseyin Avni Aker Akçaabat ne olacak? Tabii ki Millet Bahçeli olacak. Ham hazırlık yaptım. İçinde müzesi de millet kıraathanesi de var. Trabzon'a en yakışanını yapacağız.

''KIRAATHANE DEYİNCE BUNLAR KUMARHANE ANLIYOR''

Millet kıraathanesi aynı şekilde. Fakat bu ana muhalefet kıraathane ifademden hala bir şey anlamadı. Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor ya. Kıraat okumaktır Bay Kemal. Ben biraz bilirim Arapçayı. Bay Muharrem kıraathane okuma evi yeri demek. Millet olunca milletin okuma evi okuma yeri. Bundan sonra gençlerimizi biz okuma kültürüne adapte edeceğiz.

''BÜYÜMEDEN DE ANLAMIYOR''

Büyümeden de anlamıyor. Şu anda Türkiye büyümede Hindistan'dan sonra G-20 ülkeleri arasında 2. sırada. OECD ülkeleri arasında 1 numara. Bay Kemal diyor ki esnaf kardeşim bu 7,4'ten cebinize bir şey girdi mi diyor. Şu engelli kardeşlerimize verdiğimiz destek bu büyümeden gidiyor. Bu hastaneler köprüler neyle yapılıyor? Maliyeti 4,2 katrilyon lira olan 20 adet yol projemiz devam ediyor. Zigana Dağı'nı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl bitiriyoruz.



''FINDIKLA İLGİLİ BAZI SIKINTILAR OLDUĞUNU ARKADAŞLARIM İLETTİ''

Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız.

''BUNLAR YIKIM EKİBİ''

Bunlar yıkım ekibi. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlar.



''BANA GÖRE BU YANLIŞ BİR GELİŞME''

Adaylığı açıklandı beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon'dan bunlar oy çıkar mı? Bunlar öyle ki düşünün 7 Haziran seçiminden sonra Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Suç şu anda aday olan kişinin daveti. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Söylediği laf şu; 'Cumhurbaşkanı adayı bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı, bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta demokratik.

''GENÇLERİMİZİ BİRBİRİNE KIRDIRMAK DIŞINDA NE YAPMIŞ BU CHP ZİHNİYETİ?''

Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti? Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz.''