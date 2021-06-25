Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin özgürlüğünü teminat altına alıyoruz

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Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Şehir stadında konuşma yapan Erdoğan, "Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

Bugün burada başta Hatay şehir stadımız olmak üzere, barajlarla ve birçok spor tesisleriyle Hatay'ımızı çok da farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz.

Şimdi buraya gelirken gördük. Çakılı bir çivi yok. Biz eserlerimizle konuşuruz. Onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanmamızı sağlayacak Ertuğrul Gemizi özellikle kış aylarında önemli bir esneklik sağlayacak. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımında hayırlı olmasını diliyorum.

Yaklaşık 1,5 yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetti. Yüksek kapasiteli şehir hastanelerimiz sayesinde salgının zirve yaptığı dönemleri sıkıntısız atlattık.

Suriye polirikası konusunda karşımızdakilerin gerçek niyetlerini görüp ona göre yol çizdik.

Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.