Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur önesinde Hatay'daki konteynerkentte depremzedelere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyasi tercihi ne olursa olsun Hatay'da tüm vatandaşlarıma 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizler onca yıkıma rağmen hayata yeniden sarıldınız. Koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir. Alanımızda resmi rakam nedir diye sordum Alana kardeşlerimin sayısı 30 bin. Hatay'da zaman oldu 80 bin, 100 bin kişiyle miiting yaptım.

Millete tepeden bakanlardan olmadık. 15 seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit etmedik. Ayıran, ayrıştıranlardan değil birleştirenlerden olduk. Nefretin, kinin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve ardından gelenler gibi milleti suçlamıyoruz. Kimseyi aşağılamıyor, hor hakir görmüyoruz. Siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz size inanıyoruz.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK, DEVLET BURADA"

Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettik. Televizyonlarda CHP'nin trolleri bir daha size yardım göndermeyeceğiz diyor. Devletimiz burada bizler kalıcı konutlardan tutunuz, konteynerlere varıncaya kadar. Burada aç açık kimseyi bırakmadık. Depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Yaralarımızı süratle sarmaya başladık.

Az sonra Defne Hastanesinin açılışını yapacağız. Biz Covid döneminde Atatürk Havalimanı'nda üç ayda 1006 Murat Dilmener Hastanesini yaptık. Aynısını Anadolu Yakası'nda yaptık. Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5. Peki Bay Bay Kemal'e verilen 90,5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bensem, orada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik. Talimatı verdim. Ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hatay'da toplam 650 bin görevli ve gönüllümüz deprem bölgesinde canla başla hizmet etti. Atılan her adımı, yapılan her işi bizzat takip ettik. Arkadaşlarımız şov peşinde koşmadılar, buralara poz vermeye gelmediler. Sadece Hakk'ın ve halkın rızasını gözeterek gece gündüz koşturdular.



"HATAY'DA 251 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Antakya Küçük Sanayi Sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Ülkemiz genelinde 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Şehrimizde toplam 251 bine yakın afet konutu inşa edeceğiz. Defne Hastanemizi de bugün açıyoruz. Amacımız 319 bini ilk yıl olmak üzere 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek.

"İLK İŞLERİMİZDEN BİRİ AİLEYİ ANAYASAL ZEMİNE OTURTMAK"

Bunlar talimatı nereden alıyor, Kandil'den. Teröristlerde el ele kol kola dolaşan bir Bay Bay Kemal var mı? Bunlardan benim ülkeme fayda olur mi? 28 Mayıs'ta gereken dersi vermek için bir hafta durmadan çalışıyor muyuz? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz. Milletin karşısına maskelerle değil samimiyetimizle çıktık. Aile ve Gençlik Bankamızın kurulmasıyla gençlerimizin evliliğinin önünü açacağız. Bu CHP, İYİ Parti, yanındakiler LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHP'ye, Yeniden Refah'a LGBT sızabilir mi? Biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. Seçimden sonra ilk işlerimizden bir tanesi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak.

"MİLLET ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ İSTEĞİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Halkımız ilk turda iradesini gösterdi. Milletimiz eski sisteme dönüş isteği olmadığını ortaya koydu. Önümüzdeki pazar günü sandığa çok daha güçlü şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Selo'yu bırakacağım diyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu değil mi? Bu terörist, şu anda cezaevinde. Cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Öcalan da dahil olmak üzere serbest bırakacağız diyor. Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? 28 Mayıs'ta irademize sahip çıkacağız. Bunun için mutlaka sandığa gitmeniz gerek."