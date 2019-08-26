Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''1000 yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizi hasta adam ilan edenlerin heveslerini kursaklarındda bıraktık. Eğer bugün millet olarak Malazgirt Zaferi'ni böylesine bir coşku ile kutluyorsak işte bu proje ile birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.

''BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR FETİH MEDENİYETİDİR''

Yarım asır sonra bizler göremesek de Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların coğrafyanın fethi değildir asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir.



''BU İNSANLARIN YAVRULARI İSTİSMARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ''

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Diyarbakır'da gördünüz değil mi? Yavrusu kaçırılan öldürülen diğer yavrusu ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına fırsat vermeyeceğiz. Haydut devlet Kudüs'ü hoyratça gasba çalışıyor. Bugün Suriye'de yıkım katliam var. Rejim her gün masum kanı döküyor. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: HERHALDE BU ZAT BAKAR KÖR



Konu ülkemizin bekası olduğunda başka saflarda yer alanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleri ile mücadele ederken siz söyleminiz ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı 'Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?' diyor. Ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işleri anlamıyorsun anlamayacaksın. Biz oradayız orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ege'de Amerika var Fransızlar var Türkiye orada yokmuş öyle diyor Bay Kemal. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var sismik gemilerimiz var fırkateynlerimiz var SİHA'larımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımı da bilmiyor. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Şu anda Pençe-1 Pençe-2 Pençe-3.... Teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz hiç kimse ile mukayese edilmez. Bizimkiler şehadet şerbetini içenler.

''OYALANMAYA KALKILIRSAK KENDİ PLANLARIMIZI HAYATA GEÇİRİRİZ''



Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafee alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Birilerinin dokunulamaz olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Önceliğimiz diyalogdur işbirliğidir. İstediğimiz dışında bir yol zorlanırsak oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız İHA'larımız helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimiz bölgeye girecek. Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir."