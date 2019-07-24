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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur.
Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir.
Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir."