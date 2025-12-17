Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesi bugün Beştepe'deydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ateşi altındaki Gazze'de bir araçta mahsur kalıp yaşamını yitiren altı yaşındaki Hind Rajab'ın aile fertlerini kabul etti.

Kabulde Rajab'ın akrabaları da yer aldı. Aileye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle görüntülü görüşme de gerçekleştirdi.

Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan Hind Rajab'ın Sesi filmi, özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.