Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı. "Asla unutmayacağız"
26.02.2026 17:14
Son Güncelleme: 26.02.2026 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız.”