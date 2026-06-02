Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile görüştü

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten’i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda ’yla yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye 'nin bölgedeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu belirtti.