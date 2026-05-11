Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk devletinde kimse için korku yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay 'da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"ne katılıyor.

Buradaki konuşmasında Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organları ile devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. Devletin üç temel sütunundan biri olan idari yargı yolu vatandaşın hakkını arayacağı güvenli bir yoldur.

Hukuk özü ve meşruiyetini evrensel nitelikteki halk ve özgürlüklerden alıyor, idari yargı devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide denge unsurudur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Devlet felsefemizin temelinde bu anlayış yatıyor.

Modern anlamıyla hukuk devletin gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali herkese eşit şekilde ışık kaynağı olmaktadır. Hukuk devletinde kimse için korku yoktur. Hukuk devletinde aslolan millettir. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık."