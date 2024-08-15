Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nine katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Terörü ülkemiz için bir tehdit olmaktan çıkarana kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukukun dışına çıkan kendini devletten üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Mayfaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün 774 erkek 82 kadın 12 misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencimizi mezun etme mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum.

Jandarma ve sahil güvenliğimiz ağır bir sorumluğu yerine getiriyor. Şunu unutmayın omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarında şanlı bir tarihin aydınlık bir geleceğin yükü var. Yükü ağır vebali ağır bir vatan nöbetinin neferlerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorumuz, tek tek alınlarınızı öpüyorum.

Dün kırmızı kategoride bir caniden de döktüğü kanların hesabını sorduk. Terörü ülkemiz için bir tehdit olmaktan çıkarana kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukukun dışına çıkan kendini devletten üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız.

Mayfaymış, çeteymiş, şehir eşkıyasıymış... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz.

Yeni mezunlara şunu hatırlatmak isterim. Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin"