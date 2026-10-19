Cumhurbaşkanı Erdoğan: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı gerilimi tırmandırdı

“MUHTARLAR DEMOKRASİNİN UÇ BEYİ”

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki bağı her zaman canlı tuttuk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni milletin evi haline getireceğimizin sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki bu sözümüze de sadık kaldık. Milletin iradesiyle bulunduğu makama gelen bir kardeşiniz olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki; sizlerle beraber yol yürümekten daha önemli herhangi bir şey olamaz.

"MUHTAR KARDEŞLERİME DEVLETİN TÜM KAPILARININ AÇILMASINI KABULLENEMEDİLER"

- Muhtarlarla aramızdaki sarsılmaz bağı anlayamayanlar, muhtarlar buluşmamıza da kara çalmışlardır. Öyle küçümseyici ifadeler kullandılar ki; içlerinde biriktirdikleri milli irade hazımsızlığını ortaya boca ettiler. 'Muhtar bile olamaz' diyerek bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime devletin tüm kapılarının açılmasını kabullenemediler. Bizi cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler. Rahatsızlıklarının sebebi bizim burada hasbihal etmemiz değil, sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi.

"SİYASETTE MUHTAR AÇILIMI YAŞANDI"

- Devletin zirvesinin kapıları muhtarlarımıza açıldıkça, şehir merkezlerinden köylere kadar bu atmosfer tüm Türkiye 'ye yayıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte kamu kurumları ve belediyelerin kapıları da muhtar kardeşlerime ardına kadar açılmaya başladı. Bu iş sadece yerel düzeyde de kalmadı. Türk siyasetinde de buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Tabiri caizse; siyasette bir muhtar açılımı yaşandı. Ne kadar samimi olduklarını elbette ölçemeyiz ama yine de düne kadar muhtar görünce yollarını değiştirenlerin şimdilik seçim dönemleriyle sınırlı olsa bile muhtarlar buluşması düzenlemesini Türkiye'de milli iradenin güç kazanması, muhalefetin toplumla barışması noktasında kıymetli görüyoruz.

“SORUN VE ÖNERİLERİ BİZZAT MUHTARLARIMIZDAN DİNLEDİK”

- Taklit her zaman aslını büyütür. İster zoraki ister gönüllü olsun, onlar bizi taklit ettikçe biz büyümeye, güçlenmeye devam ederiz. Muhtarlar buluşmamızın sadece tek parti bakiyesi, tepeden inmeci, kibirli zihniyetin geriletilmesinde değil; muhtarlarımızın şartlarının geliştirilmesinde de çok ciddi katkısı oldu. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sorun ve önerileri bizzat muhtarlarımızdan dinledik, gerekli adımları hızlıca attık.

"ŞİDDETİ GİDEREK ARTAN BİR KRİZ FIRTINASI YAŞANIYOR"

- Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay sonra beşinci yılını dolduracak. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Komşumuz İran'daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Husilerin, dostumuz Suudi Arabistan 'ı hedef alan saldırıları bölgemizdeki tansiyonun iyice tırmanmasına sebep oldu. Suriye'den güzel haberler geliyor lakin siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor.

"ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ"

- Hani diyorum ya; 'etrafımız ateş çemberi' diye... İçinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Biz işte böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik. Akıllı, sabırlı bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik. Unutmayın; büyük milletlerin imtihanı da büyük olur.

"ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

- Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Bu mücadelede bölgemizi lime lime etmek isteyenlerin tekerine çomak soktukça bizi asla boş bırakmayacaklar. Zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler. Kimi zaman FETÖ gibi içerideki ajanlarıyla, kimi zaman dışarıdaki lobileriyle, kimi zaman ekonomik tetikçileriyle, kimi zaman da uluslararası basındaki maşalarıyla, kimi zaman da sosyal medyadaki aparatlarıyla bizim üzerimize gelecekler. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."