Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçimizdeki mankurtlara verilmiş en güzel cevap

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğumuz şu dönemde böyle bir eseri hizmete açmamız çok önemli.

Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı baraj türü açısından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. 1200 megavatlık kurulu gücü ile dünyada 4'üncüdür. Ekonomiye 3 milyar TL'lik katkı sağlayacaktır.

Kuraklığın tetiklediği enerji ve gıda krizlerine karşı ülkemizi korumak zorundayız. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin karanlık senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Su bu yüzyılın en stratejik kaynağıdır.



İklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus nedeniyle su kaynaklarındaki baskı giderek artmaktadır. Elimizdeki kaynakları tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir.

Geçmişte petrol için verilen mücadelenin su kaynakları ve gıda için yaşanacağı anlaşılıyor. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisi hizmete açtık. Sel baskınlarına karşı 5 bin 340 taşkın koruma tesisini hizmete sunduk."