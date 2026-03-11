Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı. "Artık gözyaşları dursun, çatışmalar bitsin istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti önceki dönem milletvekilleri, MYK üyeleri ve grup ile iftar programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları satır başları ile şöyle:

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLARAK PARLIYOR"



"Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu, yedi veren günlerinin ülkemize, milletimize ve son haftalarda çok ciddi sıkıntılar içinde boğuşan bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Milletin bağrından çıkan ve tek amacı milletini yüceltmek olan bu yürüyüşe destek veren kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum.

Bizim yegane amacımız binlerce yıllık bir medeniyete, köklü bir devlet geleneğine, muazzam bir hayat bilgisine sahip bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, geleceğe hayırla yad edilecek hoş bir sada bırakmaktır.



Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bugün bölgesinin istikrar adası olarak günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz.

“TAVRIMIZ GAYET BERRAKTIR VE NETTİR”



Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti 28 Şubat'ta başlayan komşumuz İran'a yönelik saldırılarla maalesef daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze'de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerini sadece ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşından sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor. Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor.



“YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ”



Bir defa şunu burada açık ve net ifade etmek isterim. Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz. Başkalarının acısından rant devşirmek gibi bir hesabın içinde olmayız. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil, yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak, ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz.

"BİRLİĞİMİZE SARILARAK ÇIKACAĞIZ"



Bölgemizin önünde çok farklı bir ufuk belirecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir. Şimdiye kadar karşılaştığımız krizlerde hem millet hem de teşkilat olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim tüm süreçlerden salimen çıkmamızı sağlayan en büyük değerlerimiz olmuştur.



Allah'ın izniyle bu türbülanstan da yine birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız.