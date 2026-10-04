Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta 211 milyar dolarla rekor kırdık

Eylül ayındaki 26 milyar dolarlık ihracatla birlikte 2026'nın beş ayında aylık bazda ihracat rekoru kırıldığını belirten Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın da tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye 'nin kalkınma ve büyüme hedeflerini sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, ekonomi politikasında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın öncelikli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

Ticaret Bakanlığı tarafından bir gün önce açıklanan verilere göre eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 25 milyar 976 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 5,9 yükselişle 31 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yüzde 24,8 azalarak 5 milyar 232 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76,4’ten yüzde 83,2’ye çıktı.

9 AYLIK İHRACAT 211 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Ocak-eylül döneminde ihracat yüzde 5,2 artışla 210 milyar 973 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,4 artarak 281 milyar 998 milyon dolara yükseldi. Dokuz aylık dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 71 milyar dolar oldu.

Son 12 aylık ihracat da yüzde 5,2 artarak 283 milyar 727 milyon dolara ulaştı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2026 için belirlediği 282 milyar dolarlık yıllık mal ihracatı hedefinin eylül itibarıyla yıllıklandırılmış bazda aşıldığını söyledi.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Eylülde ihracatta sektör liderliğini 3,9 milyar dolarla otomotiv sürdürdü. Otomotivi 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 2,1 milyar dolarla elektrik-elektronik, 1 milyar 512 milyon dolarla mücevher ve 1 milyar 486 milyon dolarla çelik takip etti. Ay boyunca 19 sektör ihracatını artırırken, 7 sektörde gerileme kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre toplam ihracatın yüzde 93’ünü imalat sanayisi oluşturdu. İmalat sanayisinin eylül ihracatı 24 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşti.