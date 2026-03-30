Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

30.03.2026 20:21

Son Güncelleme: 30.03.2026 20:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani

NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.