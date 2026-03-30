Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
30.03.2026 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.
Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.