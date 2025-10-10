Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Tekrar soykırıma dönülmesinin bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.

"İKİ YIL SONRA İLK KEZ GAZZE'DE YÜZLER GÜLDÜ"

Anlaşmasıyla Gazze'de kalıcın barışın kapısının aralandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın uygulanması. İsrail'in sicili bozuk. Sabotajlardan uzak durulmalıdır." dedi.

"Dün Mısır'dan güzel bir haber aldık." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hamas ile İsrail arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı, iki yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı kurumlarımızı seferber ettik.

"GAZZE'DE KALICI BARIŞA GİDEN YOLUN KAPILARI ARALANDI"

Anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapısı aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyor, artık kan akmasın çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanması. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız."

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E UYARI

İsrail'e ateşkes konusunda uyarıda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in sözünü tutmama kötü sicilini biliyoruz. Birkez daha aynı yola girmemeleri konusunda gerekli tedbirleri almak için çaba sürdürüyoruz. Şunu altını çizerek söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır." diye konuştu.

"ÖZEL'İN BİZE ÖZÜR BORCU YOK MU?"

Memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet lideri de vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "Özgür Özel kulağına her fısıldanana inanmamalı." dedi.

"Özel'in bize borcu yok mu?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a 'terör örgütü' dediler, hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyaretimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı'nın söylediği hezeyanları siz de izlediniz. Ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor ABD'de Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Dünkü anlaşma hakikatın ne olduğunu çok net gösterdi. Haydi bizi bir tarafa bıraktım, CHP Genel Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devlet görevlileri ve millete bir özür borcu yok mu? Bunun takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum. Sayın Özel Türkiye'nin ana muhalafe liderine yakışmayan bir uslüp kullanıyor. Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar. Kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum."