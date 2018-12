Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek başladı.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda gayret göstermiş, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için emek vermiş, böylece milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmiş devlet adamlarımızın tamamını buradan saygıyla anıyorum. Rabbim, her karış toprağı şehit kanlarıyla mühürlenmiş bu vatan için çalışan, üreten, istihdam ve katma değer oluşturan herkesten razı olsun diyorum."

ANKARA'DAKİ YÜKSEK HIZLI TREN KAZASI



Erdoğan, bu sabah saat 6.30 civarında erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerini paylaşmak istediğini söyledi. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'nin, Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz yol kontrol lokomotifi ile çarpışması sonucu 3'ü makinist olmak üzere 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 vatandaşın da yaralandığını belirten Erdoğan, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diledi.



Erdoğan, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını bildirerek, "Cumhuriyet savcılığımız, şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır" dedi.



"YOĞUN GÜNDEMLE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTTÜK"



Bugün, 3 Ağustos'ta kamuoyuna ilan ettikleri 100 Günlük İcraat Programı'nın sonuçlarıyla ileriki ikinci 100 günlük hedefleri paylaşmak üzere bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımız. Böylece, milletimizin huzurunda geride bıraktığımız 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak, bunun yanında yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak, Türk siyasetine de yeni bir açılım kazandıracağız" diye konuştu.



Erdoğan, yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak inşallah bundan sonra da belli aralıklarla milletin karşısına çıkarak, icraatlarının değerlendirmesini yapacaklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programının hayata geçirilmesi sürecinde sergiledikleri gayretler için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı kabinesini açıkladığımız 9 Temmuz tarihinden bugüne gerçekten çok yoğun bir gündemle çalışmalarımızı yürüttük.



Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçiş sürecini yönettik, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Tüm bunlarla birlikte milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen, hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe katettik."



"SİYASET SİMSARLARI, SÖZÜM ONA EKONOMİSTLER, KÖŞE YAZARLARI"



Kur-faiz-enflasyon üçgeni üzerinden ekonomiye pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor" diye konuştu.



Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını uygularken de aynısını yapacaklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu-kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan, Hakk'ın ve halkın rızası için gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlum ve mağdurlar için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."



Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarına işaret eden Erdoğan, "İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında gerçekten önemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok projemiz bulunuyor" dedi.



"TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 1,5 MİLYON METREKAREDİR"



Erdoğan, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü kutlanılan 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını vurguladı.



90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışının yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin gurur abideleri arasında yerini aldığına değinen Erdoğan, "Tüm etapları devreye girdiğinde yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkabilecek bu havalimanı finansmanından inşaatına, mimarisinden çevre dostu özelliğine kadar hemen her yönüyle dünyada parmakla gösterilen projelerden biridir. Yeni havalimanımız, İstanbul'un hava ulaşımındaki merkezi rolünü inşallah çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan dönemde ayrıca bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara nefes aldıracağına inandığı Millet Bahçeleri'nden 5'ini hizmete sunduklarını belirterek, "Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon metrekaredir. Bahçelerimiz; otoparklardan ibadethanelere, yürüyüş ve bisiklet yollarından çocuklarımız için ferah oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verir niteliktedir'' diye konuştu.

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 adet millet bahçesinin inşaat ve projelendirilme çalışmalarını da yine bu süreçte tamamladıklarını ifade ederek, "İnşallah 81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi büyük ilçelerimizde de bu millet bahçelerimizin inşasına devam edeceğiz. Çalışmalarımızı bu istikamette yoğunlaştırıyoruz" bilgisini verdi.



Öte yandan İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda kalan 60 eylemin 10 tanesinin mevzuat hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Erdoğan, üçüncü tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'inin üzerinde ilerleme yakalarken, 17 eylemde yüzde 50'nin üstünde ilerleme sağladıklarını vurguladı. Erdoğan, "2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibariyle gerçekleşme oranımız, yüzde 86,8 oldu" diye konuştu.



İcraat programındaki 400 eylemin hepsi için revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettiklerini ifade eden Erdoğan, icraat programının planlanandan daha az bütçeyle gerçekleştirilmesinin en önemli sebebinin, uygulamaya koydukları tasarruf tedbirleri olduğunu söyledi.



Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan da mali disiplinden asla taviz vermediğini belirten Erdoğan, bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Önemli bir kısmı tamamlanmak üzere olan projeleri kısa zamanda bitirerek, millete olan vaatlerini yüzde 100 gerçekleştirmiş olacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bununla beraber, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı olarak öne çıkan projeleri paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz yeni hükümet sistemimizde Cumhurbaşkanlığı, devleti temsil görevi yanında, yürütmenin lokomotifi ve kamu hizmetlerinin itici gücüdür. Bu anlayışla, bürokrasideki ataleti giderecek, devletin işleyişini hızlandıracak, verimliliğini ve etkinliğini artıracak bazı adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 Yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.



Bunun yanında illerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz. Mevzuat Bilgi Sistemi'nin yeni yönetim modelimize göre uyarlanmasını ve güncellenmesini temin ediyoruz. Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve diğer resmi kurumlara sunduğu hizmetlerin yüzde 95 oranında elektronik devlete entegrasyonunu sağlıyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.



Millet olarak varlığımızın ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ile Eylem Planı'nın hazırlanmasını temin ediyoruz."



Bunların sadece önemli gördükleri için milletle paylaştıkları bazı başlıklar olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı olarak ülkenin ve milletin tüm meselelerinin yakından takipçisi olmaya, sorunlara çözümler getirmeye devam edeceklerini kaydetti.



"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜESSESESİNİ KAZANDIRIYORUZ"



Erdoğan, bakanlık ve kurumların ilk 100 günde tamamladıkları öne çıkan çalışmaları ile İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın detaylarına değindi.



Dava başlangıcında bitiş tarihlerinin ilgililere bildirileceği "Yargıda Hedef Süre" uygulamasını, 3 Ağustos'ta söz verdikleri gibi başarıyla tamamladıklarının altını çizen Erdoğan, adalet hizmetlerinin kalitesini daha da artıracak bu uygulamayı, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren pratiğe geçireceklerine işaret etti.



Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete alarak, İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünü 90 bin dosya azalttıklarına dikkati çeken Erdoğan, ikinci 100 günlük devrede yargının etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmaları, tempoyu daha da artırarak sürdüreceklerini söyledi.



Bu kapsamda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlara bildirilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, "Türk yargı sistemine yeni bir şu anda yapı getiriyoruz. Nedir o? 'Hakim ve savcı yardımcılığı' müessesesini kazandırıyoruz. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hazırlıklarını bitirerek, kamuoyuna ilan ediyoruz. Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulamasını yeniden ele alarak, daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini kısaltan bir çalışma yapıyoruz. İnşallah 'geciken adalet, adalet değildir' anlayışı ortadan kalkıyor" dedi.



"YALANI LEBLEBİ, ÇEKİRDEK YER GİBİ YİYENLER VAR"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla geçen dönemde vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için 1 milyon haneyi ziyaret ettiklerine anımsatan Erdoğan, Sosyal Hizmet Merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak, 298'den 316'ya çıkardıklarını söyledi.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programlardan yararlananların sayısını 248 binden 375 binin üzerine taşıdık. 23 ilde gerçekleştirilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerini, 8 ilde daha uygulamaya alarak, faaliyetlere 10 bin evladımızın katılımını sağladık. Üniversiteli gençlerimizi çalışma hayatı ile tanıştırmak amacıyla Sosyal Çalışma Programını hayata geçirdik. 2 milyonu aşkın Bağ-Kurlu sigortalımıza sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı temin ettik. Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kurlu vatandaşımızın başvurusunu almaya başladık. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturan yönetmeliği hazırladık. Bitmedi, er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin eden mevzuatın teknik boyutuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle bu anlattıklarımı tabi birilerinin dinlemesi lazım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü yalanı leblebi, çekirdek yer gibi yiyenler var."

İkinci 100 günlük dönemde çalışmaların kapsamını genişleterek yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle 2019 yılını "Yaşlı Yılı" ilan ederek, Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenleyeceklerini söyledi.



"81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz." diyen Erdoğan, Aile Sosyal Destek Programının muhtarların da katkısıyla yaygınlaştırılacağını ifade etti.



İşverenler için "Kolay Belge-Kolay Hizmet" elektronik uygulamasını hayata geçirerek, apartman ve iş hanı görevlileri için de "Kolay İşverenlik Uygulaması"nın kapsamını genişleteceklerini aktaran Erdoğan, bunların olmayan şeyler olduğunu ancak şimdi uygulamaya koyulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olanı yapmak kolay, hayatı kolaylaştırmak için ne lazım, onu uygulamak önemli" diye konuştu.



SIFIR ATIK PROJESİ UYGULAMASI



Sıfır Atık Projesi kapsamında 750 kamu kurumunda sistemin uygulamaya geçirildiğini dile getiren Erdoğan, "İmar Barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, icraat programının ikinci döneminde, Millet Bahçelerinin 81 ilin tamamına yaygınlaştırılacağını anlatarak, "Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için 41 kilometre bisiklet yolu ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri inşa ediyoruz. Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştırarak, uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz. Emlak Bankası'nın yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz. 'Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın ön çalışma, araştırma ve analizlerini bitirerek, plan hazırlama sürecini başlatıyoruz" bilgilerini verdi.



"FETÖ'NÜN FİNANSMAN AYAĞINA DARBE VURULACAK"



Türkiye'nin bekasına yönelik en önemli tehditlerden olan FETÖ ve PKK/PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verildiğinin altını çizen Erdoğan, her iki terör örgütünün de ciddi varlık gösterdiği Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde her seviyede diplomatik girişimler yürütüldüğünü bildirdi.



Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, AGİT Arabuluculuk Dostlar Grubu eş başkanlığını başarıyla gerçekleştirdiklerini, yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizle askerlik işlemlerinin dış temsilciliklerde yapılabilmesine imkan tanıdıklarını belirtti.



Irak politikası bakımından önemli olan Basra Başkonsolosluğunun yeniden açılmasına yönelik resmi onayın, Irak makamlarından alınmasını sağladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki 100 gün boyunca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz. Ülkemizin arabuluculuk alanındaki öncü rolünü, somut etkinliklerle daha da perçinliyoruz. Rusya Federasyonu ile vize muafiyeti sağlanmasına yönelik görüşmelere ivme kazandırıyoruz. Halihazırda basılı alınan akreditasyon başvurularının, e-imza entegrasyonu ile elektronik ortamda alınmasını sağlıyoruz."



TÜRKAKIM DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vasıtasıyla kış mevsiminden önce çalışmaları hızlandırarak, Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 Organize Sanayi Bölgesini doğalgazın konforuyla tanıştırdıklarını aktardı.



Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aranması için derin ve sığ deniz sondaj çalışmalarına başlayarak, ikinci derin deniz sondaj gemisinin sözleşmesinin imzalandığını dile getiren Erdoğan, "Şu anda yolda ve kısa bir zaman sonra o da bu çalışmayı yapan ekibimizin içine katılıyor" dedi.



Erdoğan, yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan ve Sudan'da jeokimya çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, farklı Afrika ülkelerinde de bu çalışmaların yaygınlaştırıldığını söyledi. Erdoğan, "Gerek devlet gerek özel sektör olarak bu ülkelerde tarım endüstrisi ve tarım alanında da çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz" açıklamasında bulundu.



Tuz Gölü'ndeki doğalgaz deposunun kapasitesini 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükselttiklerini aktaran Erdoğan, Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açan sözleşmeleri imzaladıklarını söyledi.



Erdoğan, yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktıklarını anlatarak, "Önümüzdeki süreçte, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin, ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz" diye konuştu.



Akdeniz'de hidrokarbon aramaları kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda üç boyutlu sismik veri toplanmasını sağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Hakkari doğalgaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin hepsine doğalgazı ulaştırmış oluyoruz. Ayrım var mı? Batı'da ne varsa Doğu ve Güneydoğu'da da var. Biz de ayrım yok, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, böyle bir şey yok. Biz yaratılanı Yaradandan ötürü sevdik. Nerede insan varsa, biz oradayız. Hatta, şimdi hayvan haklarıyla ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çünkü, yapacağımız çok şey var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz kullanan 457 ilçe/beldeye ilave olarak 30 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlayacaklarını ifade ederek, "Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak e-maden projesini faaliyete geçiriyoruz" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında, 150 mahalle tipi spor sahasının geride bırakılan 100 günde tamamlandığını ve vatandaşların istifadesine sunulduğunu aktaran Erdoğan, 12 futbol altyapı merkezini faaliyete geçirerek, 598 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladıklarını bildirdi.



Ülke genelinde 76 yeni yurt binasını hizmete açarak, yurt yatak kapasitesini 75 bin artırdıklarının altını çizen Erdoğan, "Bay Kemal, 'Hani yurtlar nerede?' diyor. Bay Kemal, sen bizi takip etmiyorsun ki. Bu memlekette neler var, nelerden haberin yok" ifadelerini kullandı.



İktidara geldiklerinde Türkiye'de yurt yatak kapasitesinin 186 bin olduğunu, şimdi bu yatak kapasitesini 689 bine çıkardıklarını ve bunların yarıdan fazlasının da karyola tipi olduğunu anlatan Erdoğan, "Bunların da 2019 içinde belki de tamamını karyolaya çevireceğiz. Çünkü, benim gencim buna layık. İşte, şu anda görüyorsunuz. Müddei iddiasını ispatla mukelleftir Bay Kemal. Bak ben sana hepsini gösteriyorum ama sen sadece yalan söylüyorsun" şeklinde konuştu.

İlköğretim çağındaki 1 milyon çocuğa sportif yetenek taraması yaptıklarını belirten Erdoğan, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına, barınma yardımını da eklediklerini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu da bilmediğini ifade eden Erdoğan, "Takip etmiyor bizi, takip etmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga. Sıkıntı oradan geliyor" diye konuştu.



Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencin projelerini hayata geçirmelerine vesile olduklarını dile getirdi.



İkinci 100 günlük dönemde 30 yeni gençlik merkezini daha hizmete alıp, gençlik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşa spor hizmeti sunduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Örnek hikayeler yoluyla gençlerimize farklı ufuklar kazandırmak için '17 Dakika Projesi'ni başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılar ile gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. 'Gençlik İçin 100 Günde 100 Milyon Projesi' ile FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, basketbol-voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımını sağlıyoruz. İşte bakın Vakıfbank Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu. Aradım, tebrik ettim. Eczacıbaşı dünya üçüncüsü oldu. Demek ki çalışınca çok şeyler oluyor. İnşallah baskette hem erkeklerde hem bayanlarda, orada da zorluyoruz. İnşallah orada da yakalayacağız bunu. Çünkü 81 milyonluk Türkiye'ye bu yakışır, bunu yapmamız lazım. Onun için de okul öncesinden sporu başlatacağız. Okul öncesinden yüzme niye başlamasın? Dünya bunu böyle yapıyor. Biz de yapacağız. İlkokul, orta, lise oralardan bunları başlatacağız ki uluslararası camiada sesimiz çok daha farklı çıksın."



"TÜRKİYE KALKINMA BANKASI'NI YENİDEN YAPILANDIRDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, geride bırakılan dönemde omuzlarına en fazla yük binen bakanlıklardan biri olduğunu söyledi. Bir taraftan ekonomiyi hedef alan girişimleri boşa çıkaracak tedbirler üzerinde çalışırken, diğer taraftan da 100 günlük icraat programındaki eylemleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, kamu ihale süreçlerinde tasarruf sağlamak için internet üzerinden bir ihale alt yapısı oluşturduklarını aktardı.



Kamu nakit yönetiminde verimliliği artırmak için "Tek Hazine Hesabı"nın kapsamını genişlettiklerini anlatan Erdoğan, kalkınma projelerinin daha etkin finanse edilmesi amacıyla "Türkiye Kalkınma Bankası"nı yeniden yapılandırdıklarını dile getirdi.



İnteraktif Vergi Dairesi'nde verilen hizmetlerin sayısını 10 ilaveyle 45'e çıkardıkları bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için 'Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' tesis ediyoruz. Girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı için kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Gecikmelerin önüne geçmek için Ortak e-Tahsilat Platformu'nu tüm unsurlarıyla devreye alıyoruz."



"31 İLDE DAHA NARKOTİMLER KURARAK 81 İLİN TAMAMINI BU KAPSAMA ALDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının terör eylemleri ile kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerine engel olmak, vatandaşların güvenliğini temin etmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.



Ağrı ve Iğdır'ın İran sınırındaki güvenlik duvarının 40 kilometresine aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörü kurduklarını belirten Erdoğan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve mobil plaka tanıma sistemi olan ilçe sayısını yüzde 20 artırarak 614'e çıkardıklarını vurguladı.



Trafik tedbirlerini yaygınlaştırarak, yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş sağladıklarını aktaran Erdoğan, İçişleri Bakanlığının 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başladıklarını bildirdi.



Uyuşturucuyla etkin mücadele için 31 ilde daha narkotimler kurarak, 81 ilin tamamını bu kapsama aldıklarının altını çizen Erdoğan, tüm acil çağrı hizmetlerinin birleştirildiği 112 Merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardıklarını ifade etti.



Düzensiz göçün önlenmesi için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi kurduklarını dile getiren Erdoğan, terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığını faaliyete geçirdiklerini söyledi.



"İRAN-AĞRI-IĞDIR SINIRINDA 35 KİLOMETRELİK SINIR AYDINLATMASI"



Erdoğan, jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırdıklarına işaret etti.



Farklı vazife, rütbe ve kurumlarda 47 bin 773 personeli daha göreve başlatarak, güvenlik birimlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz" dedi.



Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi sayısını, Hakkari ve Zonguldak'ı da ekleyerek toplam 44 ile çıkardıklarını bildiren Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



"Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. e-Belediye Bilgi Sistemi'ne entegre edilen belediye sayısını 60'dan 210'a yükseltiyoruz. 650 polis merkezinde 'insan odaklı hizmet' anlayışını esas alan 'Güven Masası' uygulaması ile 'etik davranış ilkeleri'ni başlatıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla, 7gün 24 saat hizmet verecek şekilde 23 ilde 30 kütüphaneyi Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova, Sivas, Trabzon, Amasya ve İstanbul'da 9 cami, kütüphane, medrese ve külliyenin restorasyonunu tamamladıklarını bildirdi. Erdoğan, "Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'nin ziyarete açılması için gerekli hazırlıklarda artık sona geldik. İzmir, Sinop ve Tekirdağ'da 3 kültür merkezinin inşaatını bitirdik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale ve Muğla'da 5 tematik müzeyi açılışa hazır hale getirdik. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projelerini tamamladık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha neticeye ulaştırdık" diye konuştu.



"AKM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atacaklarını aktararak, AKM'yi dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceklerini söyledi.



İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonunu tamamlayacaklarını dile getiren Erdoğan, Çanakkale Hasanmevsuf Şehitliği Tabya ve Bataryaları Çevre Düzenleme ve Ziyaretçi Merkezi'ni açılışa hazır hale getireceklerini anlattı.



Erdoğan, Seddülbahir Kalesi'nin de restorasyonunu bitireceklerini, ayrıca Bosna Hersek'teki Mostar Karagöz Bey Medresesi'ni de açılışa hazır hale getireceklerini açıkladı.



Salondakilerin sloganları üzerine Erdoğan, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz fakat 31 Mart akşamı daha farklı gurur duymamız lazım. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye markasının yeniden oluşturulması için strateji belirleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Erdoğan, İstanbul'daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması amacıyla "Tourİst Kart" ve "İstanbul Kart"ı hizmete sunacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına başlamak suretiyle alanları bu noktada daha da genişlettiklerini dile getirdi.



"YENİ SİSTEMİ YÜZDE 92 ORANINDA TAMAMLADIK"



Milli Eğitimde 12 bin dersliği tamamlayarak, okullarda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Güvenli ve huzurlu eğitim ortamının sağlanması için 700 okulu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre ettik. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve bu noktada becerilerinin gelişimini izleyecek yeni sistemi yüzde 92 oranında tamamladık. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Önümüzdeki 100 gün boyunca, yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulmasına öncelik veriyoruz. Farklı soru türleri kullanarak öğrencilerimizin üst düzey zihinsel özelliklere sahip olma yeteneklerinin ölçümüne katkı sağlıyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterlerini güncelliyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen, kamuoyunda oluşan beklentileri karşılayabilecek bir sistem oluşturuyoruz."



"BİZ 5 SINIFA BİR ÖĞRETMENİN GİTTİĞİ ZAMANLARI BİLİRİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Bizim öğrencilik yıllarımızda benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı anneler, babalar size soruyorum. Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Ama öyle yerler var ki bunlar da çok cüzi, kısmi bir şey. Oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasın. Biz 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal, 5 sınıfa... O zaman bu ülkede Milli Eğitimi bunların ağababaları yönetiyordu. Ama biz geldik çocuklarımızın sıralarının üzerine kitaplarını da koyduk, ücretsiz" değerlendirmesinde bulundu.



Öğrencilere ve annelere belli ekonomik destek de verdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu anda sınıflarda böyle bir sıkıntı olmadığını yoğun bir şekilde derslik adedini artırdıklarını dile getirdi.



Salondaki katılımcılardan birinin araya girmesi üzerine Erdoğan, "Ya anam sen biliyorsun da Bay Kemal bilmiyor, sıkıntı burada. Ama 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vereceksiniz inşallah, ben bunu biliyorum" dedi.



"TCG DOLUNAY VE TCG DOĞANAY KABUL İŞLEMLERİNİ TAMAMLIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile Aselsan TAİ ve Havelsan gibi kurumlarla işbirliğini güçlendireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Milli Savunma Bakanlığımız, 650 bin gencimizin bedelli askerlik hizmetinden yararlanmasını temin etti. HGM-Küre ve HGM-Atlas uygulamaları ile ilk yerli ve milli harita-görüntü sistemini kullanıma açıyoruz. Yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin elektronik devlet sistemi üzerinden yapılabilmesini sağladık. Sınırlarımız içindeki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi 'Burgazada' korvetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik."



Milli insansız uçak ANKA'dan 4 tanesini daha ordunun kullanımına sunduklarını hatırlatan Erdoğan, "İkinci 100 günlük devrede, Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulamasının TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz" bilgisini verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-2 Projesi kapsamında tedarik edilen sistemlerin de kalifikasyon ve sertifikasyonunu yaparak işletmeye alınacağını sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda gayret göstermiş ülkemizin kalkınması için emek vermiş milletimizin kalbinde müstesna yer edinmiş devlet adamlarımızın tamamını saygıyla anıyorum. Sözlerime başlamadan önce bu sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara-Konya YHT'nin Marşandiz istasyonunda kılavuz yol kontrol lokomotifi ile çarpışması sonucu 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak.

Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.

İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi için 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.

Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak 316'ya çıkarttık. 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.

İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz. Sıfır atık projesini uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz.

FETÖ ve PKK PYD'nin yurt dışındaki finansmal kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.

Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe 4 organize sanayi bölgemizi doğalgazın konforuyla tanıştırdık. İkinci derin deniz sondaj gemimiz yolda kısa süre içinde Akdeniz'de sondaj çalışmasına katılacak. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz. Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.



76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor? Hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki. Bu memlekette neler var neler var haberin yok. 2002 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Şimdi bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk. 17 dakika projesini başlatıyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir gençlik radyosu kuruyoruz.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabının esasına göre defter tutan mükellefleri de içini alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.



İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz. Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 acil servis sayısını Hakkari ve Zonguldak'ı da ekleyerek 44 ile çıkarıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak kimlik kartı, sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.

Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.

Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sade ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi kısmi bir şey oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız. 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal.



Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.



Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.



Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz.



Türkiye açık kaynak platformu kurarak yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık 210 milyon lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. 50 bin koyun verdik Ziraat Bankası kredisiyle. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği veriyoruz.

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz. Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz. Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur.

Sizlere sürprizimizi yapıyoruz perdeyi kaldırıyoruz perdenin arkasından bakalım ne çıkacak? Yerli helikopterimiz Gökbey milletimize hayırlı olsun. Beğendiniz mi? 14 kişi alabiliyor. İsmini de beğendiniz mi? Göklerin beyi olacak inşallah. 2021'de seri üretime başlayacak.''