Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi için BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi için BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı , Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde ’ni ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta. Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmekte.

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