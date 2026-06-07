Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim meselesi insanlığı tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuşacak katılıyor.



Atık sorununun önemli bir tehdit olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Veriler sorunun daha da derinleşeceğini gösteriyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilmesidir.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



“Sıfır Atık Forumu'nun düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum.



Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz.



Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer bir bölümü yoksulluk, açlık ve hatalıklarla mücadele diyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.



Dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır.

2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketi Birleşmiş Milletlerde kabulüyle küresel bir çevre projesine dönüştü. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımız 2025'te yüzde 37,53'e çıktı. 2035'te yüzde 60'a 2053'te ise yüzde 70'e çıkaracağız. Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık."