Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Son dakika haberi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.



İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.



Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir."



TÜRKİYE'DEN ABD'YE 2. YARDIM UÇAĞI

