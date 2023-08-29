Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

İttifakların nasıl şekillenebileceği ve yerel seçimler öncesinde adaylar bazında nasıl adımlar atılabiliceği yönelik bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.



MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR



Öte yandan 1 Ekim'de Meclis açılıyor. Meclis'in önüne yeni teklifler gelecek ve buna ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP liderini bilgilendirme bekleniyor.



Görüşme sonunda bir açıklama yapılmayacak.

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