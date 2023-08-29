Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda bir görüşme gerçekleştiriyor.
İttifakların nasıl şekillenebileceği ve yerel seçimler öncesinde adaylar bazında nasıl adımlar atılabiliceği yönelik bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR
Öte yandan 1 Ekim'de Meclis açılıyor. Meclis'in önüne yeni teklifler gelecek ve buna ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP liderini bilgilendirme bekleniyor.
Görüşme sonunda bir açıklama yapılmayacak.
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